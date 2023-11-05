Polat ailesi soruşturmasında dikkat çeken detay! Aile hekimleri de gözaltına alınmış!
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ortaya çıkan iddialara göre şartlı tahliye edilen kişilerden biri de çiftin aile hekimi oldu.
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklandı. Gelen son dakika bilgilerine göre çiftin aile hekimleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.
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Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine sevk edildi. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sırasında ilk kez konuşan Dilan Polat, "Masumuz" dedi. Kardeşi Sıla Doğu ise, "Suçlamaları kabul etmiyoruz" şeklinde sorulara yanıt verdi.
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fSORUŞTURMA BOYUNCA AĞLADI!
Dilan Polat´ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddiaya göre aile hekimleri Yeşim Altınkalem Dalkıran da gözaltına alındı.
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Savcılık, Dr. Yeşim Dalkıran’ı da tutuklanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk etti fakat Dalkıran, hakimlik sorgusu sonrası adli kontrol şartı ile serbest kaldı.