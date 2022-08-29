Avukat aracığıyla yapılan açıklamada, “Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar maalesef sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve organize çete haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu. Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka ilave yorum yapılmayacak.” denildi.