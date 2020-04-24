Pogba'dan ramazan mesajı

Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanlara hayırlı Ramazanlar." ifadesini kullandı.

Fransız futbolcu, paylaşımında İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen vatandaşı Kurt Zouma'nın da arasında yer aldığı arkadaşlarıyla Kabe'nin önünden çekildiği fotoğrafa da yer verdi.