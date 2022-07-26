Bu yaz Juventus'a geri dönen Paul Pogba'dan gelen sakatlık haberi siyah-beyazlılarda tatları kaçırdı.

Meksika ekibi Guadalajara’yla oynanan karşılaşmada sakatlanan Fransız yıldızın sahalardan en az 2 ay uzak kalması bekleniyor.

Pogba, 2012-2016 yıllarında Juventus forması giymiş ve bu sürede 4 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 de İtalya Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

Juventus, Pogba ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek bir sözleşme yapmış ve Fransız oyuncuya 10 numaralı formayı vermişti.