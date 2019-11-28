Pofuduk poğaça nasıl yapılır?

Pofuduk poğaçayı ister kahvaltıda ister gün içinde çayın yanında kolaylıkla yapıp yiyebilirsiniz. Püf noktalarına dikkat ederek çok lezzetli poğaçalar elde edebilirsiniz. Peki pofuduk poğaça için hangi malzemeler gereklidir, nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir? İşte pofuduk poğaçanın tarifi...

POFUDUK POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 paket kuru maya

2 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı şeker

7 su bardağı un

YAPILIŞI:

Derin bir yoğurma kabına ılık su, süt, yumurta, sıvı yağ, maya, tuz ve şekeri koyunuz. Koyduğunuz bu malzemeleri karıştırınız. Karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unu ekleyiniz. Unu ilave ettikten sonra güzelce yoğurunuz. Hamur kıvamına gelince hamurun üstünü bir bezle örtün. Hamurun mayalanması için yaklaşık 45 dakika 1 saat arasında bekleyiniz ve üstünü açmayınız. Hamur kabardıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye hamurları büyüklüğüne karar verip yuvarlayınız. Tüm hepsi bittikten sonra üstüne yumurta sarısı sürüp susam atınız. Daha sonra 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTALARI:

Hamurun mayalanması için hamurun üstünü streçleyip örtün ve 1 saat bekleyin.

Hamura şekil verip tepsiye koyduktan sonra yaklaşık 20 dakika tepside dinlendirin.

Su ve sütün çok sıcak veya soğuk olmamasına dikkat edin. Su ve süt ılık (el yakmayacak kadar) olmalıdır.