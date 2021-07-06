Podolski'nin yeni adresi belli oldu

Fraport TAV Antalyaspor'la mukavelesi sona eren 36 yaşındaki Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Polonya Ekstraklasa Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'ye transfer oldu.

Gornik Zabrze Kulübü, Podolski transferini 'hoş geldin' başlığıyla sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda ayrıca Podolski'nin 10 numaralı formayı da giyeceği ifade edildi.

36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Antalyaspor'da geçtiğimiz sezon 36 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.