Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen ve kariyerine Polonya'da devam eden Lukas Podolski, kendi yardım kuruluşu ile bir yardım maçı düzenledi. Alman yıldız, turnuvada çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Bir pozisyon sonrası hakemle tartışan Podolski sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı.