21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalyaspor'un Alman yıldızı Podolski, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün sosyal medyadan yaptığı canlı yayınına katıldı. Öztürk’e çay ikram eden Podolski, kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.
Ligi kaç gol atacağı tahmininde bulunamadığını dile getiren Podolski, takımının kalan maçlarını kaybetmeden ligi tamamlayacağını söyledi. Ligdeki çıkışları kadar kupayı da değerlendiren Podolski, "Aytemiz Alanyaspor'a karşı yarı final ilk maçını kaybettik. Dezavantajlıydık biraz ama son maç gibi oynarsak kupayı da alacağımıza inanıyorum. Biraz şanssızlığımız vardı ama kesinlikle kupayı da alırız. Ligler ertelenmese her şeyin yolunda gideceğine inanıyordum. Özellikle sadece oynadığım futbolla değil, kulüplerde karakterimle, yaptıklarımla öne çıkmak da çok önemli" ifadelerine yer verdi.
Antalyaspor’u seçmesinin özel bir nedeni olmadığını dile getiren tecrübeli yıldız, "Antalya’yı biliyordum daha önce tatile gelmiştim. Ali Şafak Öztürk ve ekibinin yaklaşımı bana çok profesyonel geldi. O nedenle Antalya’yı seçtim" dedi.
"PAZAR KÜLTÜRÜNÜ SEVİYORUM"
Semt pazarına fazla gitmemesi uyarısında bulunan taraftarlara da cevap veren Podolski, "Yaşadığım şehrin içinde olan, güzelliklerini ortaya çıkaran, paylaşmayı seven biriyim. Sadece bir futbolcu değilim. Futbol karakterim kadar yaptıklarımla da öne çıkmaya çalışıyorum. Futbol değil bir kişiliğim. Artık pazarda beni tanıyorlar. Semt pazarından her şeyi aldım. Oradaki kültürü çok seviyorum. Her şeyi çok taze bir şekilde alabiliyorsun. İnsanlar, oradaki atmosfer çok doğal. İnsanlarla bir arada olmayı seviyorum." cevabını verdi.
ÖZTÜRK: YAĞLI GÜREŞ YAPACAK
Podolski, Antalyaspor’un iç saha kadar deplasmana gelen taraftarı da olduğunu belirterek, bu noktada ciddi bir potansiyelin olduğunu belirtti. Yıldız futbolcunun Japonya'da forma giyerken sumo güreşi yaptığını hatırlatan Başkan Ali Şafak Öztürk'ün, "Kendisine Antalya'da yağlı güreş yaptıracağız. Gerçi sakatlanmaması için bir şey yapmamız lazım. Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapabilir" sözleri üzerine konuşan yıldız oyuncu, "Ali Gürbüz biraz beklesin. Birbirimize dokunamadığımız için onu yenemem. Onu yenmek için bu işlerin geçmesi lazım. Ali’ye selamlar" açıklamasını yaptı.
Korona virüse karşı Antalya’da kendini güvende hissettiğini de söyleyen Alman oyuncu, "Artık yeni evim Antalya ve buradayım. Baktığımızda da kesinlikle burada güvende hissediyorum, hatta durum Almanya'da biraz daha kötü buradan. Genel anlamda baktığımızda bekleyip en hızlı şekilde lige başlamak, işimizi yapmak istiyoruz" diye konuştu.
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