Podolski, 19 Mayıs'ı kutladı

Antalya ekibinin Alman futbolcusu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mayıs 1919, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü günün ismi. Türk halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. 19 MAYIS" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."