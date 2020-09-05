POAŞ'tan Chevron ile iş birliği

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketini bünyesinde barındıran Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER),“2019 Yılı Sektör Raporu”na göre, Türkiye’de 2018 yılında 442.899 ton madeni yağ tüketildi. Tüketim, 2019 yılında yüzde 4.55 azalarak 422.751 ton olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında da bu düzeylerde bir tüketim öngörülüyor.

Rapora göre geçen yıl tüketilen madeni yağların yüzde 48.65’ini taşıt, yüzde 43.09’unu endüstriyel yağlar oluşturdu. 2019 yılında tüketilen 205.660 ton taşıt yağının büyük bölümü (yüzde 85.65) motor yağı olarak ticari araçlarda (yüzde 56.26) kullanıldı. Motor yağı tüketimi, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 7.07 azaldı.

“İHRACAT DA HEDEFLENİYOR”

Sektör kaynakları, POAŞ ile Chevron’un madeni yağ alanına ilişkin iş birliğinin yalnızca Türkiye’deki iç pazardan daha fazla pay alma hedefiyle sınırlı olmayacağını belirterek, “Kulislere yansıyanlara göre Türkiye’nin yakın bölgesindeki talebi karşılama amacı da söz konusu. İhracat da önemli bir hedef olacağı söylenebilir” dedi.