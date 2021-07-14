HABERTURK.COM

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Yıldız Holding A.Ş.’den devralınması suretiyle PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş.’nin Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.