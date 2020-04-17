Plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasında sevindirici gelişme

AA

Siirt'te immun plazma yöntemi uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Turgut Kayar (43),tedaviye olumlu yanıt verdi.

Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Turgut Kayar'a, yaklaşık 20 gün önce baş ağrısı ve halsizlik şikayetinin ardından yapılan koronvirüs test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine Kayar, tedavisine başlanmak üzere serviste gözlem altına tutuldu ancak durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakıma alındı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleri ve Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın desteğiyle, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatife dönen hastadan alınan plazmanın Kayar'a da uygulanması sağlandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un önerileri doğrultusunda plazma tedavisi uygulanan Kayar, ikinci günde solunum cihazından kurtuldu, ardından tedavisine devam edilmek üzere servise çıkarıldı.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Nesrin Atiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde bugüne kadar hastaneye yatan 133 hastadan 86'sının taburcu edildiğini söyledi.

Hastalardan birinin de sağlık çalışanı Kayar olduğunu dile getiren Atiş, şunları kaydetti:

"Yatışının yedinci gününde orta ağır pnömosit gelişmesi nedeniyle üçüncü basamak tedavi olan favipravir tedavisine başlandı. Ancak solunum sıkıntısının artması sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı ve mekanik ventilatöre bağlandı. Mekanik ventilatöre bağlanmasının beşinci gününden itibaren Malatya İnönü Üniversitesiyle görüşülerek immün plazma tedavisi verildi. İmmün plazma tedavisine ikinci günden sonra yanıt alınmaya başlandı. Hem klinik olarak hem akciğer bulguları olarak düzelme izlendi. Hastamız mekanik ventilatörden ayrılmasının sonrasında şu an için pandemi servisine yatırıldı ve orada takip ediliyor."

Plazmayı diğer hastalara da uygulamayı planladıklarını bildiren Atiş, testleri negatife dönen hastaları da immün plazma donörü olmaya yönlendirdiklerini vurguladı.

"Sağlık çalışanlarının fedakarlığı ve sevdiklerimizin duası olmasaydı belki hayatta değildim." diyen Turgut Kayar ise şöyle konuştu:

"Bu süreçte doktorlarımızın çok büyük emeği var. Sağ olsun benimle dakika dakika, saniye saniye, saat saat ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Vatandaşlar bu işi ciddiye alsınlar. Basite alınacak bir durum değil. Biz sağlık çalışanları bu haldeysek vatandaşların daha derin düşünmesi lazım. Bu süreçte evde kalsınlar. Gerekmediği müddetçe kimse dışarıya çıkmasınlar."

,Mehmet Niyazi Deniz