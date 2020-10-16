Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? Playstation 5 özellikleri nelerdir? Sorusu oyunseverler tarafından merak konusu oldu. Sony Twitter hesabından PlayStation 5 fiyatıyla ilgili detayları paylaştı...

PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR?

Yapılan duyuruya göre PS5’in Türkiye için tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 8 bin 299 TL olacak.

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı duyuru şöyle:

Sony'nin PS5 modelinin iki versiyonu bulunuyor: Bunlardan ilki blu-ray destekli standart model, diğeri ise dijital model.

Türkiye için açıklanan bu fiyatın içinde yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’ye ek olarak yüzde 50’lik gümrük vergisinin de bulunduğunu belirtelim.

SONY PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

PlayStation 5’in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart, diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan PS5’in grafik işlemcisinde ise yine AMD’nin RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5’te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama birimi ile geliyor.

Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan konsolda, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre PS4’te 1 GB’lık boyut için 20 saniyelik bir ön yükleme süresi bulunurken, PS5’te 2 GB’lık veri için yükleme süresi 0.27 saniyeye kadar düşüyor.

PlayStation 5’te yer alan iki yeni motordan biri olan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanırken, Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor.