Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Playboy modeli Hieke Konings'tan Leonardo Di Caprio itirafı

        Playboy modeli Hieke Konings'tan Leonardo Di Caprio itirafı

        Hieke Konings, kapak olduğu derginin Hollanda baskısı için özel açıklamalarda bulundu. ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio ile ilgi dikkat çekici bir itirafta da bulunan Konings, "Leo çok tuhaf ve çok yaşlı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Playboy modeli Hieke Konings, Leonardo DiCaprio ile bir gece kulübünde tanıştıklarını ve birlikte vakit geçirdikten sonra öpüştüklerini iddia etti. Genç model, ünlü isim hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "LEO SENİNLE TANIŞMAK İSTİYOR"

          22 yaşındaki Hieke Konings, Leonardo DiCaprio ile sadece davetlilerin girebildiği bir gece kulübünde öpüştüğünü söyledi. Derginin Hollanda baskısının kapağında yer alan Konings, ünlü isimle tanıştığı geceyi şöyle anlattı; "Los Angeles'ta sadece davetiyeyle girilen gizli bir kulübe gitmiştim. Onu siyah kapüşonu ve siyah şapkasıyla orada otururken gördüm ve göz göze geldik. Bir süre sonra menajeri yanıma gelip 'Leo seninle tanışmak istiyor' dedi ve beni masasına götürdü." ifadelerini kullandı.

        • 3

          Leonardo DiCaprio'nun kendisini beraber eve gitmeye davet ettiğini, ancak bu teklifi reddettiğini söyleyen Hieke Konings; "Teklifinin reddettiğimde çok şaşırmış gibi tepki verdi. Tabii ki reddedilmeye alışık değildi. Onu yeterince iyi tanımadığımı söylediğimde tatlı bir şekilde karşılık verdi. Buna saygı duyuyorum. Bunun üzerine başka bir kıza ilgi göstermeye başladı ve onu eve götürdü." şeklinde konuştu.

        • 4

          25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Leonardo DiCaprio'nun adı, geçtiğimiz sene 26'ncı yaşına giren Camila Morrone'den ayrıldıktan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas, Irina Shayk ve Vittoria Ceretti gibi isimlerle anılmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram, Avalon

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Habertürk Anasayfa