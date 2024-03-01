Playboy modeli Hieke Konings'tan Leonardo Di Caprio itirafı
Hieke Konings, kapak olduğu derginin Hollanda baskısı için özel açıklamalarda bulundu. ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio ile ilgi dikkat çekici bir itirafta da bulunan Konings, "Leo çok tuhaf ve çok yaşlı" dedi
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Playboy modeli Hieke Konings, Leonardo DiCaprio ile bir gece kulübünde tanıştıklarını ve birlikte vakit geçirdikten sonra öpüştüklerini iddia etti. Genç model, ünlü isim hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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"LEO SENİNLE TANIŞMAK İSTİYOR"
22 yaşındaki Hieke Konings, Leonardo DiCaprio ile sadece davetlilerin girebildiği bir gece kulübünde öpüştüğünü söyledi. Derginin Hollanda baskısının kapağında yer alan Konings, ünlü isimle tanıştığı geceyi şöyle anlattı; "Los Angeles'ta sadece davetiyeyle girilen gizli bir kulübe gitmiştim. Onu siyah kapüşonu ve siyah şapkasıyla orada otururken gördüm ve göz göze geldik. Bir süre sonra menajeri yanıma gelip 'Leo seninle tanışmak istiyor' dedi ve beni masasına götürdü." ifadelerini kullandı.
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Leonardo DiCaprio'nun kendisini beraber eve gitmeye davet ettiğini, ancak bu teklifi reddettiğini söyleyen Hieke Konings; "Teklifinin reddettiğimde çok şaşırmış gibi tepki verdi. Tabii ki reddedilmeye alışık değildi. Onu yeterince iyi tanımadığımı söylediğimde tatlı bir şekilde karşılık verdi. Buna saygı duyuyorum. Bunun üzerine başka bir kıza ilgi göstermeye başladı ve onu eve götürdü." şeklinde konuştu.
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25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Leonardo DiCaprio'nun adı, geçtiğimiz sene 26'ncı yaşına giren Camila Morrone'den ayrıldıktan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas, Irina Shayk ve Vittoria Ceretti gibi isimlerle anılmıştı.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon