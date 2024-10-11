Platonik aşkına kavuşamadı, damatsız gelinlik giydi

Gelinlik giydiği için mutlu olduğunu belirten Topbaş, "Bugün hayallerim gerçek oldu. Düğüne dostlarım geldi. Çok mutluyum ve herkesin mutlu olmasını istiyorum. Eğleneceğiz, oynayacağız. Herkesin evlenmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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