Plastik poşete zam geldi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla alışverişlerde kullanılan plastik poşetin ücreti 25 kuruştan 38.5 kuruşa yükseldi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla çeşitli ürünlerden alınan geri kazanım pay tutarları yeniden belirlendi.
Buna göre alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin ücreti 25 kuruştan 38.5 kuruşa yükseltildi.
Plastik poşetlerden ücret alınması uygulaması 1 Ocak 2019'da başlamıştı. Söz konusu tarihten bu yana ücret 25 kuruş olarak uygulanıyordu. Bugünkü kararla plastik poşet ücreti ilk kez artırılmış oldu.