'Plastik geri dönüşüm yatırımları yurtdışına kaçıyor'

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Son yıllarda devletin verdiği teşviklerle yatırımlarını ve kapasitelerini artıran plastik geri dönüşüm sanayicileri, atık ithalatına getirilen yeni uygulamalarla yatırımlarını yurt dışına taşımaya başladı. Plastik atık ithalatına mayıs ayında getirilen son yasak ve yüzde 99 saflık oranı şartı, kararsız yeni yatırımcılar ile küresel müşterilerini kaybetmek istemeyen Türk geri dönüşümcülerin yeni yatırım arayışlarını hızlandırdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan GEKAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eren, “Geri dönüşüm sanayicileri atık ithalatına getirilen yasak sonrasında yatırımlarını Türkiye’ye yakın AB ve aday ülkelere taşımaya başladı” dedi. Plastik geri dönüşüm sanayicilerinin yurt dışındaki fizibilite ziyaretlerini artırmaya başladığına değinen Eren, sektör oyuncularının milyon dolarlık yatırımlarla global müşterilerine sundukları tedarikin sürdürülebilirliğini sağlamak için makine yatırımlarında yurt dışına yöneldiklerine dikkat çekti.

TÜRKİYE'DELİ YATIRIMLAR DURMA NOKTASINDA

Türkiye’deki yeni yatırımların ise durma noktasına geldiğini ifade eden Eren, “Şu anda oldukça kritik bir zaman aralığından geçiyoruz. Sektör paydaşlarımız her geçen gün farklı alternatifleri araştırmaya devam ediyor. Yatırımcıya güven verecek, tesis taşınmalarını önleyecek çalışmalara ihtiyacımız var” dedi.

GEKAD olarak, Türkiye’nin ilk eko-endüstriyel geri dönüşüm organize sanayi bölgesini kurmak için çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan Eren, “Yurtdışına kayan yatırımlardan endişe duyuyoruz. Ülkemizin potansiyeli, stratejik hareket edememe yüzünden olumsuz yönde etkileniyor. Sanayimizin yurtdışına taşınmasını önlemek için yüzde 99 saflık şartının teminat ile ilişkisini sonlandırmalı ve Çevre ve Şehircilik, Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımız ile el ele vererek bir master plan yapmalıyız” dedi.

AVRUPA'DA DESTEK MİKTARLARI ARTIYOR

Geri dönüşüm sanayisinin yarattığı ekonomiyle büyük bir katma değer oluşturduğunu belirten GEKAD Başkan Vekili Dr. Selçuk Mutlu, “Bulgaristan, Romanya, Portekiz, Macaristan, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan geri dönüşüm yatırımları için destek miktarlarını arttırdı. İstihdam dostu olan bu sektörlere yapılacak yatırımlarda işçilerin maaşlarının bir kısmının karşılanmasına kadar iki yıl boyunca süren destekler teklif ediliyor. Avrupa ekonomik alanı içinde yer alan bu ülkelere yapılacak yatırımlar için atık ithalatı serbest. Yatırımların taşınma maliyeti de düşük. Mevcut müşterilerin korunması için Türkiye plastik geri dönüşümcüsü başka ülke alternatiflerini masaya yatırmaya başladı” diye belirtti.