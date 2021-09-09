Plastik geri dönüşüm sektöründe üretim durdu

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Türkiye'de yıllık 1 milyar 373 milyon dolarlık ithalatı ikame eden ve 770 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşan plastik geri dönüşüm sektörü ham madde ithalatı yapamamaktan yakındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 3 Eylül 2020 tarihi ve sonrasında çıkarttığı toplam dört ayrı genelge ile hurda ithalatını imkansız hale getirdiğini belirten sanayiciler; plastik atığın menşeini ve yüklendiği yeri gösteren 19.12.04 atık kodlu ithalatın yasaklandığını belirterek plastik hurda ithalatının tamamen kapatıldığını, bin 345 plastik geri dönüşüm tesisinin ham madde ithali yapamaması nedeniyle iflasla ve sektördeki 300 bin kişinin işsizlik ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri adına açıklama yapan Deda Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Dönmezoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ocak'ta karışık hurda plastik ithalatına, 18 Mayıs'ta ise etilen polimer atık ithalatına getirdiği yasakların kaldırılmasına yönelik taleplerinin geçen temmuz ayında karşılık bulduğunu, ancak aynı yaklaşımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan göremediklerini belirtti.

Dönmezoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgelerinde hurda plastik ithalatında saflık şartı, ithalatta yüklü miktarda teminat mektubu istenmesi, dünyadaki atığı toplayıp sınıfına göre ayrıştıran tesislerin kodu olan 19.12.04 atık kodlu ithalatın yasaklanması, 3915.90.80.00.19 GTİP kodlu teknik ve karışık plastiklerin ithalatının yasaklanması zaten zor şartlar altında üretim yapan plastik geri dönüşüm sanayicilerimizin elini kolu bağlamış, resmen açık olan ithalatı fiilen yapılamaz hale getirmiştir" dedi.

"CARİ AÇIK VE ENFLASYON ARTAR"

Sanayiciler yurt içinde toplanan hurda plastiklerin ihtiyacın en fazla yüzde 10'unu karşıladığına dikkat çekerek plastik geri dönüşüm sektörünün devre dışı kalması durumunda, yıllık 756 bin ton ham maddenin ithal edilerek ülkeden 1.5 milyar dolar döviz çıkışı olacağına dikkat çekerken orijinal ham madde fiyatlarının yüksekliği nedeniyle birçok sektörde yaşanacak fiyatt artışlarının enflasyonu da yukarı çekeceğine ve ihracatta gerilemeler yaşanacağına vurgu yaptı.

Yurt dışından ithal edilen herhangi bir ham maddede teminat istenmezken plastik hurda ithalatına yüksek miktarda teminat istenmesinin hiçbir alanda olmayan, emsalsiz ve sanayiciyi oldukça zora sokan bir uygulama olduğunu söyleyen Dönmezoğlu açıklamasında, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgelerinde bizim için her biri birbirinden kritik yasaklayıcı maddeler bulunmaktadır. Bunlardan ilki ithal edilen atıklarda yüzde 1 saflık şartının getirilmesidir. Petrol kimya tesislerinin ürettiği orijinal ham maddede dahi saflık oranı yüzde 3'tür. Plastik hurdada yüzde 1 saflık oranı eşyanın tabiatına aykırıdır. Hurda plastiklerde yüzde 15 ile 35 oranında fire olur. Örneğin yurt dışından 100 ton hurda kâğıt ithalat ettiğinizde 40 ton fire verir, 60 ton ürün alabilirsiniz. Benzer oranlar hurda alüminyum, demir ve cam ham madde ithalatlarında da söz konusudur. Plastik geri dönüşüm sanayicileri için katma değeri yüksek ve vazgeçilmez bir ürün olan 3915.90.80.00.19 GTİP kodlu teknik ve karışık plastikler, poliamitler, policarbonatlar, polipropbilenler, poliüretanlar ve diğer karışık plastiklerin ithalatı yasaklanmıştır. Yüzde 100 copolimer propilen plastikten oluşan hurdadan geri dönüştürülmüş ham maddeye ülkemizde yüksek miktarlarda ihtiyaç vardır. En saf ve ari hurda olan plastik takoz ve imalattan çıkan takozların da ithalatı serbest bırakılmalıdır. Ülkemizin çıkarları ile hem çevresel hem de ekonomik anlamda çelişen bu kısıtlama ve engellerin ivedilikle kaldırılması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerden ilgi ve destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı