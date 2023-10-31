Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA'nın haberine göre yangın, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi.

Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gebze ilçemiz, Hasköy Sanayi Sitesi'nde faaliyette bulunan bir plastik fabrikasında yangın meydana gelmiş olup; 1´i ağır, 3 kişi yaralanmıştır. AFAD, itfaiye ve diğer teknik ekipler bölgeye sevk edilmiş, yangın kontrol altına alınmıştır. Yaralılarımıza şifalar diliyorum" açıklaması yaptı.