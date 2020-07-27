Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde yatılı okuyan 18 yaşındaki Aydemir, TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu.
Aydemir, AA muhabirine, birinci olmanın kendisine de sürpriz olduğunu, sabah sınav sonucuna bakınca çok mutlu olduklarını söyledi.
- "Üç yılda bir şehir değiştiriyorduk"
Sınava "not alarak" çalıştığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti:
"Annem babam memur olduğu için üç yılda bir şehir değiştiriyorduk. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesini de sınavla kazanmıştım, yatılı okudum. Not alarak, planlı çalıştım. Başarımın sırrı program yaparak çalışmak. Günlük, haftalık program yaptım. Gün içinde ne yapacağımı biliyordum. Deneme sınavlarında yaptığım yanlışlara tekrar dönüyordum. Neden yanlış yaptığımı araştırıyordum. Böyle olunca netlerim arttı. Yanlış yaptığım zaman moralim bozulmadı, aksine neden yanlış yaptığımı fark edip, sorunu çözüyordum."
Aydemir, Boğaziçi Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümü okumak istediğini, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
Annesi Edebiyat Öğretmeni Yeliz Aydemiz ise oğlunun düzenli çalıştığını, hiç müdahale etmediklerini anlattı.
Ders çalışma planını oğlunun yaptığını aktaran Aydemir, "Kendisi başardı ama derece yapacağını tahmin ediyorduk, çok mutluyuz." dedi.
- "Liseyi de dereceyle kazanmıştı"
Okulun Müdürü Nuray Özcan ise sınavda Türkiye'de ilk bine giren 15 öğrencileri olduğunu, fen lisesi olmasına rağmen İngilizce'den 9'uncu olan öğrencinin de kendi okullarından çıktığını anlattı.
Deniz'in, liseyi de dereceyle kazandığını, yatılı okuduğunu hatırlatan Özcan, "Çok saygılı efendi, arkadaşlarıyla paylaşımcı bir öğrenciydi. Derece alması bizi çok gururlandırdı." dedi.
,Bilal Altıok
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