İngiltere'de Boris Johnson'ın COVID-19 alarmı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 'bir aile üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle' önceden planlanan Lancashire ziyaretini iptal ettiği açıklandı. Pozitif çıkan aile üyesinin kim olduğu ise belirtilmedi.

Ancak sosyal medyada pek çok kişi Johnson'ın parti krizi sonrası daha fazla tepki almaması adına etkinliğin iptal edildiğini iddia etti.

GİZLİ PARTİ VE İSTİFA ÇAĞRILARI İLE GÜNDEMDEYDİ

İngiltere'de başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de Boris Johnson ve eşinin katıldığı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlendiği belirtilmişti.

İngiliz ITV'nin elde ettiği davete ilişkin elektronik posta, Başbakan'ın Özel Kalem Müdürü Martin Reynolds tarafından Başbakan'ın danışmanları, konuşmalarını yazanlar ve diğer görevliler dahil 100'den fazla çalışana gönderilmişti. Partiye 40'a yakın kişi katılmıştı.

Johnson, tüm bu iddialara ilişkin ilk kez kendisini Avam Kamarası'nda savunup sorulara yanıt vermiş ve açıklamada "İnsanlar bu dönemde inanılmaz fedakarlıklar yaptı. Bu nedenle insanların duyduğu öfke ve tepkiyi anlayabiliyorum" diyerek özür dilemişti.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Johnson'a, gizli parti nedeniyle istifa etmesi gerektiğini söylemişti.