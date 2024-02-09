Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10-11 Şubat için hava durumu tahminlerini paylaştı. Haftasonu plan yapacaklar hava durumuna göre açık ya da kapalı alanlarda tatil günlerini geçirmeyi tercih ediyor. Peki, haftasonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul için haftasonu hava durumu tahminleri...
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10 ŞUBAT CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL?
Haftasonu, İstanbul halkı için hava sıcaklıkları nispeten geçtiğimiz haftalara göre yüksek olacak. 10 Şubat Cumartesi sıcaklıklar 11 ve 17 derece arasında seyredecek. Hava durumunun yer yer bulutlu olmakla beraber genel olarak güneşli olması bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 70 sularında olacak.
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11 ŞUBAT PAZAR İSTANBUL'DA HAVA NASIL?
Haftanın son gününde İstanbul haftayı güneşli bir hava ile kapatacak. Sıcaklıkların 12 ile 18 derece arasında oynaması beklenen Pazar günü nem oranı ise Cumartesi gününde olduğu gibi yüzde 70'lerde olacak. Kentte hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor.
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