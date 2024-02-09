Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu (10-11 Şubat) İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

        Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10-11 Şubat için hava durumu tahminlerini paylaştı. Haftasonu plan yapacaklar hava durumuna göre açık ya da kapalı alanlarda tatil günlerini geçirmeyi tercih ediyor. Peki, haftasonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul için haftasonu hava durumu tahminleri...

        • 2

          10 ŞUBAT CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

          Haftasonu, İstanbul halkı için hava sıcaklıkları nispeten geçtiğimiz haftalara göre yüksek olacak. 10 Şubat Cumartesi sıcaklıklar 11 ve 17 derece arasında seyredecek. Hava durumunun yer yer bulutlu olmakla beraber genel olarak güneşli olması bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 70 sularında olacak.

        • 3

          11 ŞUBAT PAZAR İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

          Haftanın son gününde İstanbul haftayı güneşli bir hava ile kapatacak. Sıcaklıkların 12 ile 18 derece arasında oynaması beklenen Pazar günü nem oranı ise Cumartesi gününde olduğu gibi yüzde 70'lerde olacak. Kentte hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Habertürk Anasayfa