Bulgaristan'da istifa

Popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) isimli partisinin, kurmak istediği azınlık hükûmetinin başbakan adayı olarak gösterdiği 44 yaşındaki milletvekili Nikolov, diğer partilerin parlamentoda yapılması planlanan güven oylamasında yeni kabine önerisini desteklemeyeceğini açıklaması üzerine başbakanlık görevinden çekildi.
Nikolov'un hükûmeti kurma görevindeki başarısızlığı, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 106 milletvekilinin "evet", 60 milletvekilinin "hayır" ve bir milletvekilinin "çekimser" oyuyla teyit edilirken; İTN milletvekilleri oylamaya katılmadı.
Eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi milletvekili Toma Bikov, Meclis'te yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın 140 yıllık tarihinde ilk kez bir başbakan adayının istifa ettiğini ifade ederek, bunun "absürt" bir durum olduğunu söyledi.
İTN, 11 Temmuz'daki erken genel seçimin ardından oluşturulan 240 üyeli 46. Dönem Parlamentoda 65 milletvekiliyle en büyük gruba sahip olmasına rağmen diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyuyordu.
PARLAMENTER GÜVENOYU SÜRECİ
Bulgaristan anayasasına göre, parlamentoya sunulan kabinenin güvenoyu alabilmesi için oturuma katılan milletvekillerin salt çoğunluğunun desteği gerekiyor.
Ülkede "parlamenter rulet" olarak adlandırılan anayasal uygulamaya göre, en büyük siyasi partinin hükûmet kuramaması halinde bu görev, parlamentonun ikinci büyük partisine devrediliyor.
4 Nisan'daki olağan genel seçimin ardından oluşturulan 45. Dönem Parlamentosundaki güçler hükûmet kuramamış ve bir aylık çalışmaların ardından feshedilmişti.
SEÇİMİN NİHAİ SONUÇLARI AÇIKLANMADAN KABİNESİ DUYURDU
Bulgaristan'da 11 Temmuz'daki erken parlamento seçiminin ardından nihai sonuçların beklendiği sırada yarışta eski Başbakan Borisov'un GERB Partisi ile başa baş giden İTN Partisinin lideri, popülist şovmen Trifonov, koalisyon kurmadan parlamentoya güvenoyu için sunacağı kabinesinin listesini açıklamıştı.
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