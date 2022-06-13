Plakasız araçtan inip, kurşun yağdırdı

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, plakasız araçtan inen silahlı saldırgan, yolda yürüyen 2 şahsa kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi'nde geçen aylarda saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Müslim D. ve Nihat E. sokak üzerinde yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra sokağa giriş yapan plakasız bir araçta inen şahıs, iki kişiye tabancayla ateş etti.

Silah seslerinin ardından Müslim D., hızla koşarak sokak arasına girmeye çalıştı. Nihat E. ise neye uğradığını şaşırıp saldırganla göz göze geldi. Ayağından vurulan Nihat E. yere yığılırken, saldırgan ise araca binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kasığından yaralanan Müslim D. ve ayağından yaralanan Nihat E.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yaparak sokaktaki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.