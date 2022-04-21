"Bu da olmaz" dedirtti, polis ekipleri bile şaşırdı

İHA

Kasımefendi caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü Recep A.(18), ters yöne dönerek hızla kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede ruhsatta 16 AKJ 847 yazılı olan motosikletin üzerindeki plakada 16 AKU 847 yazı ve rakamların olduğunu gördüler. J harfinin U olarak boyama yöntemiyle değiştirildiğini fark eden ekipler, sürücüye plakayı eski haline getirmesini istediler.

Sürücü, plandaki boyanan kısmı elleriyle kazıyarak, eski haline getirdi. Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye yönetmeliğe aykırı şekilde plaka takmaktan 750 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, Kask kullanmamaktan 196 TL, ters yönde araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.