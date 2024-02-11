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        Haberler Gündem Plakasını bez ile kapatan motosiklet sürücüsüne 14 bin lira ceza kesildi

        Plakasını bez ile kapatan motosiklet sürücüsüne 14 bin lira ceza kesildi

        Çorum'da ehliyeti bulunmayan sürücü kullandığı motosikletin plakasını bez ile kapattı. Durumu fark eden trafik ekipleri sürücüye 14 bin lira ceza kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 01:26 Güncelleme: 11.02.2024 - 01:26
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        Plakasını bez ile kapatan sürücüye ceza
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        Çorumda motosikletinin plakasını bez ile kapatan ehliyetsiz sürücüsüne 14 bin lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine uygulama yaptı.

        K.Ü. (16) idaresindeki motosikleti durduran ekipler, ehliyeti bulunmayan sürücünün plakayı bez ile kapattığını belirledi.

        Sürücüye hem ehliyet motosiklet kullanmak hem de plakayı bez ile kapatması nedeniyle 14 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca ekipler, E.K'nin (16) kullandığı plakasız ve şase numarası kazınmış motosikleti Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Caddede durdurdu.

        Motosiklet trafikten men edilirken ehliyetsiz sürücüye ise 15 bin lira ceza kesildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #çorum
        #haberler
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