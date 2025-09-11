Habertürk
        Plajdaki kadınların fotoğraflarını çekmiş!

        Plajdaki kadınların fotoğraflarını çekmiş!

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Telefonundan çektiği kadınlara ait videolar çıkan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 20:12 Güncelleme: 11.09.2025 - 20:51
        DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalı mahallesinde bulunan plajda meydana geldi. Plaja gelen kadınlar bir kişinin kendilerinin fotoğraflarını çektiklerini fark etti. Kadınlar, fotoğraflarını çektikleri adamın yanına giderken şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı.

        Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kaçması engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çeken kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

        Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P.’de şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

