Plajda iki grup arasında feci kavga!

Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonları kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, saat dün 15.00 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Denizde gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.