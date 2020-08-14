PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı - BURSA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Gemlik ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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