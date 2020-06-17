PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.Polis, firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP),havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülenlere yönelik çalışma başlatmış, 14 Haziran'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalanmıştı.

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