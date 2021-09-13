PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de düzenlenen PKK/KCK eylemlerinde yer alan Ekinci, 2011'de Irak'a geçerek terör faaliyetlerini sürdürdü.

Daha sonra Irak'ın Zagros bölgesi ve Kandil'de sözde örgüt yöneticilerinin yardımcılığını yapan Ekinci, 2020'de terör örgütüne darbe vuran operasyonların ardından Gara'ya geçti.

Kandil ve Sincar'da terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin iletişimini sağlayan Ekinci, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.