PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu"nun eylemleri iddianamede

Terör örgütü PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen tutuklu S.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
S.D. hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından da 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, S.D'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK'nın ülke yapılanmasında "sorumlu" ve "yönetici" pozisyonunda aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.
S.D'nin, kentte örgüte eleman temin edilen organizasyonların başında bulunduğu ve üniversitelerdeki örgütsel eylemlerde grupları yönlendirdiği anlatılan iddianamede, sanığın "kadro" diye tabir edilen örgütün şehir yapılanmasındakilerle irtibatının bulunduğu, PKK'ya katılımı artırmak için faaliyet yürüttüğü ve 21 Şubat 2013'te Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölen veya yaralananın olmadığı patlamanın planlayıcısı olduğu kaydedildi.
İddianamede ifadesi yer alan itirafçı örgüt mensubu M.E, patlayıcıyı "Süleyman" kod adlı S.D'nin kendisine siyah poşetle verdiğini ve Cizre'deki eylemi nasıl gerçekleştireceğini anlattığını belirtti.
- Örgüte katılan teröristlere eğitim vermiş
Tanık B.İ. de iddianamedeki ifadesinde, şu bilgileri verdi:
"Süleyman kod adlı S.D, PKK/KCK terör örgütünün genel gençlik sorumlusudur. Süleyman'ı Gare alanında bulunan örgüt kampında gördüm. Bu kampta 'Mawa' kod adını kullanarak örgüte katılan teröristlere eğitim veriyordu. S.D'nin örgüt kamplarında militanlara eğitim verirken 'Remzi' ve 'Serdar' kod adlarını da kullandığını biliyorum."
- "Kentteki örgütsel yapı üzerinde çok etkiliydi"
Diğer tanık G.A. da S.D'nin Adana'da örgüt adına aktif faaliyet yürüttüğünü ve üniversitedeki eylemleri yönlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"S.D, örgüt tarafından Adana'da görevlendirilmişti ve düzenlenen tüm eylemler onun talimatlarıyla gerçekleşiyordu. Kentteki örgütsel yapı üzerinde çok etkiliydi. S.D. sürekli il dışına gidip geliyordu. İstanbul, Diyarbakır ve Adana arasında sürekli yer değiştiriyordu. S.D, PKK terör örgütü ile kadrolar arasında bağlantıyı kuruyor, hangi kadronun nereye gidip ne görev alacağını belirliyordu. Ayrıca illerdeki 'kadro' şahısların üstü olarak onlardan sorumluydu."
İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen S.D'nin, örgütsel dokümanlarda parmak izinin tespit edildiği, suçunu teyit eden birçok delil bulunduğu kaydedildi.
. B. Topaloğlu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!