PKK yandaşlarının vahşice katlettiği gençlerin ailelerinin acısı dinmiyor

Merkez Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken 6-7 Ekim 2014'de düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri, her sene 6-7 Ekim'de çocuklarının acısını derinden yaşıyor.

Arkadaşlarının katledilmesine şahit olan ve saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er de 6 yıldır yaşadıklarını unutamıyor, sık sık arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ederek dua ediyor.

- Mağdur olarak dahil edilmeyi istedi

Öldürülen gençlerden Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan 6 yıl geçmesine rağmen aynı acıyı yaşadıklarını söyledi.

Her yıl 6-7 Ekim'de acılarının tazelendiğini anlatan Gökguz şöyle konuştu:

"Torunum şimdi 6 yaşında ama oğlum onun okula gittiğini göremedi. Eğer okula gittiğini görseydi, çok sevinirdi. Acımız halen tazedir, yapılanları unutmayacağız. Soruşturma devam etsin, bu işle kimin ilişkisi varsa hepsini yakalasınlar. Adalet yerini bulsun ve hak ettikleri cezayı alsınlar."

Gökguz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 25 Eylül'de gözaltına alınan 20 şüpheliden aralarında eski HDP milletvekilleri ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de bulunduğu 17 kişinin tutuklandığı dosyaya kendilerinin de mağdur olarak dahil edilmesini istedi.

- "Mezarlığa gelip teselli buluyorum"

Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak ise 6 yıldır yaşadıkları acının hiçbir zaman dinmediğini, oğlunun sürekli akıllarında ve dualarında olduğunu söyledi.

Dakak, şunları kaydetti:

"Çocuğumuz her zaman gözlerimizin önündedir. Allah kimseye böyle evlat acısı vermesin ve hakkımızı yapanlara bırakmasın. Her mezarlığa geldiğimizde acımız tazeleniyor. Bir de yıl dönümü olduğu vakit daha da farklı oluyor. Oğlum sağ olsaydı belki şu an çocuğu olmuştu, ben de çocuğunu kucağıma alıp severdim. Mezarlığa gelip teselli buluyorum. Genellikle geceleri gelip sakin bir şekilde mezarı ziyaret ediyorum. Bu olaylarla ilgili gözaltılar oldu ve kimileri serbest bırakıldı kimileri de tutuklandı. Hiçbirinin çocuğu dağda mıdır? Hep gariban ve mazlum kişileri çocukları dağdadır, öldürülen onlardır."

- "Bu zulmü hiçbir zaman unutmadık"

Saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er de arkadaşlarının vahşice katledilmesinin sürekli aklında olduğunu, aradan yıllar geçmesine rağmen unutamadığını söyledi.

Katledilmekten son anda kurtulduğunu ifade eden Er, şöyle konuştu:

"O günü aklımdan hiç çıkaramıyorum, her zaman yüreğimin bir köşesinde duruyor. O gün olay yerinden uzaklaştık sonra beni sokakta bulan kişilere amcam Süleyman Er'in numarasını verdim gelip beni oradan almasını istedim. Onlar da amcamı aradılar ve gelip beni alarak hastaneye götürdü. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen bu zulmü hiçbir zaman unutmadık, unutturmamaya da çalışıyoruz."

6-7 Ekim olaylarının çıkmasında dahli olan herkesin yargılanması gerektiğini dile getiren Er, "Selahattin Demirtaş'a bu olaylarla ilgili açılan davanın, diğer siyasilere ve milletvekillerine de açılmasını istiyoruz. Olaydan sonra evlendim, çocuğum da oldu hamdolsun. Evlilik veya olaydan 6 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarımı unutmaya çalışsam da bir türlü unutamıyorum. Geçen Kurban Bayramı'nda da et yardımında bulunduk. 6 sene önce onlarla beraber yapıyorduk bu etkinliği ama şu anda onlar olmadan yapıyoruz. Eğer yaşasalardı onlar da evleneceklerdi, çocukları olacaktı. Allah bir daha o günleri geri getirmez inşallah. Bir daha ne bu ülkede ne de İslam coğrafyasında böyle vakaların yaşanmamasını temenni ediyorum."