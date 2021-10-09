Avaşin'de bölücü örgüte bir darbe daha!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AA'da yer alan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.