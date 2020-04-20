PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Zanlılardan ikisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer iki şüpheli tutuklandı.