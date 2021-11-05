Güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup iki kişinin 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi.