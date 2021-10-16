İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. İkna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi

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