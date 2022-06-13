PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri N.K ve B.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."