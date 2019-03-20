jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesinde Türkobası köyünde yaptıkları kontrolde, M.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü ve inceleme sonrası otomobilde bulunan G.D, A.K, R.U, G.D. ve sürücü M.K. gözaltına alındı.



EMNİYET EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerden G.D. hakkında "PKK terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "patlayıcı madde kullanma" ve "devletin birliğini bütünlüğünü bozma", A.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından açılmış davaların olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K, G.D, tutuklandı. R.U. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli A.K ise Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.