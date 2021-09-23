PKK, petrol sahalarını korumak için FETÖ sanığından radar sistemi istemiş

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu ardından savunma yapması için sanığa söz verdi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiklerini anlattığını, buna rağmen tutuklu yargılandığını belirten Sevilay, Mahkeme Başkanının sorusu üzerine Irak'ın kuzeyine yağ ve geri dönüşüm fabrika makinelerini satmak için gittiğini söyledi.
Görüştüğü kişilerin bölücü terör örgütü PKK'ya mensup olduklarını anlayamadığını iddia eden Sevilay, "Irak'a fabrika makinesi satmak için gittim. Gittiğimde benden petrol sahasının korunması için radar sistemi istediler. Görüşmeler bunun üzerineydi. İlk başta PKK'ya silah sağlandığını anlamadım. Anladığım anda irtibatımı kestim." ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın kendisi için "FETÖ üyesi olduğunu biliyorum." beyanında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Sevilay, "Orhan İnandı'yı tanıyorum ve ifademde de belirtmiştim. İnandı'nın beyanlarına diyeceğim yoktur. Etkin pişmanlık hükümleri gereği bildiklerimi anlattım." dedi.
Mahkeme, sanık Sevilay'ın tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
- MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirildi
İddianameye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'a Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.
Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.
Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.
Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.
Sanık Gürbüz Sevilay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
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