PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.