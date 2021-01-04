Terör örgütünün "ikna timini" çocuklar yakalattı!

Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde peş peşe düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'nın beli kırıldı.
Evlatları kandırılıp terör örgütü tarafından dağa götürülen ailelerin Diyarbakır'da HDP'nin önündeki oturma eylemi sürerken İstanbul'da çocuklara terör örgütü PKK'ya katılmaları için baskı yapan 3 şüpheli, İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.
3 ÇOCUK VE 1 KİŞİ DURUMU POLİSE İHBAR ETTİ
Kendilerine terör örgütü PKK’nın propagandasını ve kırsala katılım konusunda baskı yapıldığını söyleyen 3’ü yaşı küçük, 4 kişinin ifadesi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. 31 Aralık'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
"ASKERE GİTMEYİN" TELKİNİNDE BULUNDULAR
Şüphelilerin çocuklara, örgüte katılan kendi yaşlarındaki teröristlerin fotoğraflarını göstererek, "Bunlar sizin için dağa çıktı, sizin için bedel ödediler" dedikleri ve çocukları vicdani ret yapmaya zorlayarak askere gitmemeleri konusunda telkinde bulundukları tespit edildi.
3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Örgüte eleman kazandırmak için çalışmalar yapan 3 şüphelinin telefonlarında terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundaki teröristlerin fotoğrafları bulundu. Şüphelilerden M.E.’nin 2014 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde terör örgütü üyeliği suçundan 7.5 yıl ceza aldığı ve 4 yıl 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.E. ve N.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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