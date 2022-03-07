PKK'nın faaliyet gösterdiği kamp Yunan TV kanalında

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Yunan StarNEWS kanalında yayınlanan bir haber, ülkedeki Lavrion Kampı’nın terör örgütünün eğitim üssü haline geldiğini ortaya koydu. Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK’ya ait semboller ile örgütün elebaşı Abdullah Öcalan’a ait görsellerin yer alması dikkat çekti.

Öte yandan, Lavrion Kampı’nda röportaj yapılan ve illegal yollarla Yunanistan’a kaçan kişilerin, PKK’nın gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Kampta röportaj yapılan Hacer Ş.'nin PKK/KCK’nın gençlik yapılanmalarından YDG-H bünyesinde faaliyet gösterdiği, Ocak 2022’de eşi Metin Ş. ile birlikte Edirne/Meriç sınır hattından illegal yollarla Yunanistan’a geçtiği ve hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Röportaj yapılan bir diğer isim olan Resul Ö.'nün de terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda 2015 yılında Van’da tutuklandığı kaydedildi.

Resul Ö.'nün Eylül 2018’de tahliye olduğu, Temmuz 2020 itibarıyla Lavrion Kampı’nda faaliyet gösterdiği ve PKK/KCK-Yunanistan Dijital Meclisi çalışmalarında yer aldığı, terör örgütü propagandası yapma suçundan da aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.