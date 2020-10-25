PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı

Çat ilçesine 17 kilometre mesafedeki Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında öldürülen 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Fevzi Polat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Mustafa Karaali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı.
Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra Yavili olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın konuşmasıyla tören başladı. Çat Kaymakamı Mustafa Karaali, "Çat ilçemize 17 kilometre mesafedeki Yavi Mahallemize 25 Ekim 1993'te gasbettikleri kamyonetle gelen PKK'lı teröristler, terör tarihimizdeki en vahşi sivil katliamlardan birine imza atmışlardır" dedi.
'SADECE TÜRKİYE DEĞİL, BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ'
Erzurum Valisi Okay Memiş, 27 yıl önceki katliamı sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gördüğünü belirterek, "27 yıl önce 25 Ekim 1993 tarihinde taşeron terör örgütünün ne kadar kalleşçe bir yapılanma olduğunu sivil ve masum insanlarımızı burada 33 vatandaşımızı şehit etmesiyle gördü. Sadece Türkiye değil, bütün dünya gördü. 10 vatandaşımız da gazi oldu o gün. O tarihteki mücadelemizi çok iyi hatırlıyorum. Devletimiz o günden bu zamana kadar vatandaşıyla beraber terörle mücadelede çok daha önemli noktalara geldi. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kürt vatandaşlarımızla hiç bir sorunumuz yok. Eline silah alıp, terör olayları yapan, eylem yapan teröristleri bir kişi dahi bu kutsal topraklarda bırakmayacağız. İhanet şebekeleri boş durmuyor. Bu ülke ne kadar gelişirse, kuvvetlenirse bundan rahatsız olacak güçleri biz biliyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.
Dua edilmesinden sonra Vali Okay Memiş ve törene katılanlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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