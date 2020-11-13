PKK'lı teröristlerle iş birliği yapan 4 sanığa, 15 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü PKK üyesi 6 teröristi Aralık 2017'de Çelikhan ilçesi Pınarbaşı beldesi kırsalına götürdükleri iddiasıyla ağustos ayında gözaltına alınan ve tutuklanan M.E, A.S ve E.D. ile firari Y.C. hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 ile 15 yıl arasında hapis cezası istenen iddianamede, zanlıların, terör örgütü PKK/KCK üyesi "Mervan" kod adlı Mehmet Akcan'ın da aralarında bulunduğu 6 teröristi araçlarla merkeze bağlı Damdırmaz köyünden Çelikhan ilçesi Pınarbaşı beldesi kırsalına götürmelerine ilişkin detaylı bilgiler yer aldı.
Damdırmaz köyü kırsalında teröristlerin A.S'ye ulaşıp giyecek ve yiyecek yardımı istediği ve kendilerini istedikleri yere götürmesini talep ettiği belirtilen iddianamede, A.S'nin arkadaşları M.E. Y.C. E.D. ile köyde bir araya gelerek önce korktukları daha sonra ise örgüte yardım ettikleri ifade edildi.
İddianamede, teröristlerden Zeynal Alakuş'un A.S'ye 250 lira verip kendilerine yiyecek ve giyecek talebinde bulunduğu, A.S'nin de kent merkezine inerek istenilen eşyaları temin ettiği ve aynı gece 6 teröristi biri öncü olacak şekilde iki araçla kırsala taşıdıkları aktarıldı.
İddianamenin, değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:
"Zanlıların, A.S. ve M.A'ya ait araçlarla 6 silahlı teröristi Damdırmaz köyünden alarak Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesi kırsalına araç ile naklettikleri, bu sırada E.D'nin kullandığı araçta Y.C. ile birlikte öncü araç olarak yolda kontrol yaptığı ve teröristleri istedikleri bölgeye götürdükleri tespit edilmiş, şüphelilerin alınan beyanlarında bu durumun ikrar edilmiş olup, şüphelilerin ülkemiz topraklarından bir kısmı üzerinde ayrı bir devlet kurmayı hedefleyen ve bu amaç uğruna silahlı müdahaleye girişen PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, örgütle organik bağını koruyacak şekilde emir ve talimat aldıkları, böylece süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz edecek eylemleri ile örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldıkları tespit edilmiştir."
- 6 terörist de etkisiz hale getirilmişti
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yıl içinde düzenlenen operasyonlarda, 5 terörist çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirilmiş, "Mervan" kod adlı terörist Mehmet Akcan da temmuz ayında kırsaldan alışveriş için gittiği Gerger ilçe merkezinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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