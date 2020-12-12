PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemesi ele geçirildi

Amanos Dağları'nın Osmaniye bölümünde PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen sığınaklarda arama tarama çalışması yapıldı.Jandarma komando, özel harekat ve komando timlerince tespit edilen sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, geri kalanlar imha edildi.

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