PKK'lı teröristlerin kaçırdığı işitme engelli kızlarının yolunu 7 yıldır gözlüyorlar

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine destek veren Esmer Koç'un 7 çocuğundan biri olan Zübeyde Koç, 15 yaşındayken dağa kaçırıldı.
O günden bu yana evladını evine döndürmek için her yolu deneyen Koç, çabalarından bir sonuç alamayınca geçen yıl aralık ayında Diyarbakır'a giderek "evlat nöbeti"ne katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şemdinli'ye dönen Koç, kızının fotoğraf ve kıyafetlerini öperek teselli buluyor.
Esmer Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının hasta ve engelli olduğunu, tedavisi sürerken dağa kaçırıldığını söyledi.
Şikayeti üzerine evladının kaçırılmasına neden olanların tutuklandığını belirten Koç, "Devlet büyüklerimizden bir isteğim var. Kızımı kaçıranların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Milletin çocuklarını kandırarak dağa götürüyorlar. Günahsız çocukların ne işi var dağda, kimin için dağa kaçırıyorlar? Benim kızımın yeri dağ değil, benim yanımdır." diye konuştu.
- "Birbirinizin elini tutun, devlette teslim olun"
Tüm çabalarına rağmen evladına ulaşamadığını anlatan Koç, şunları söyledi:
"Kızımın o zalimlerin elinde ne işi var? O günahsız çocuklar dağda ölüyor. Demek ki PKK, HDP, fakir fukaranın çocuklarının ölmesini istiyor. Niye kendi çocuklarını dağa götürmüyorlar? Onların çocukları güzel okullarda okuyor, bizim çocuklarımız dağda ölüyor. Allah kabul eder mi? Dağdaki bütün gençlere sesleniyorum; birbirinizin elini tutun, devlete teslim olun. Sizin yeriniz dağ değil, annenizin, babanızın yanıdır. Onlar sizi ölmeniz için oraya götürmüş. Her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Devletimiz adaletlidir, iyidir. Biz devletimizden, askerimizden, polisimizden razıyız."
Çocuğu dağda olan tüm annelerden Diyarbakır annelerinin eylemine destek vermelerini isteyen Koç, "Benim kızımı dağa kaçırdılar ama 6 çocuğum daha var. Onları devletimize ve bu bayrağa kurban edeceğim ama kızımı PKK'ya bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Allah kızımı götürenleri ateşe atsın." dedi.
- "Vicdanları olsaydı engelli kızı zapt etmezlerdi"
Baba Reşit Koç da kızının dağa kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu belirterek, "7 yıldır rahat uyuyamıyoruz, yemek yiyemiyoruz. Eğer onların vicdanı olsaydı, insan olsalardı engelli kızı orada zapt etmezlerdi. Ben kızımın evinde, bizlerin yanında olmasını istiyorum. Utansalardı çocuklara silah vermezlerdi. Çocuklarımı çok zor şartlar altında büyüttüm. Kızım Zübeyde; evine, anne, babanın yanına dön. Gel okul oku. Sen silah tutacak biri değilsin. Türk devleti adaletlidir." şeklinde konuştu.
,Sayim Harmancı
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