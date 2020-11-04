PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı - HAKKARİ

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı.Bölgede operasyon başlatıldı.