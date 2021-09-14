PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı belirlendi.

Açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 145'e yükseldiği kaydedildi.