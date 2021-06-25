PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğü öne sürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, "Rohat Pasur" kod isimli terörist C.A'nın, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalışan "Serdar Batman" kod adlı M.Ç'yi öldürdüğü ve Kulp ilçesinin Salkımlı Mahallesi'ne bağlı Bilgili mezrası kırsalındaki ormanlık alana gömdüğü bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine bölgede yapılan incelemede, terörist M.Ç'nin cesedi toprağa gömülü bulundu.